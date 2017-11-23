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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65638 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57241 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66311 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киевской области полиция с погоней задержали задержали водителя

В Киевской области полиция с погоней задержали задержали водителя

Киев  •  УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Под Киевом, в Днепропетровском шоссе, задержали водителя автомобиля Mazda 3. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.

Сообщается, что в Днепровском районе столицы, на Русановской набережной, злоумышленник грубо нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требование остановиться. Началась погоня, скорость доходила до 190 км в час.

Отмечается, что погоня продолжалась до поселка Козин Обуховского района и обратно, на Днепропетровском шоссе похитителя задержали три автомобиля спецназначения.

Водитель авто и пассажир были задержаны.

Как сообщал УНН, в Киеве полицейские с погоней задержали пьяного водителя такси.

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