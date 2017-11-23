В Киевской области полиция с погоней задержали задержали водителя

Сообщается, что в Днепровском районе столицы, на Русановской набережной, злоумышленник грубо нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требование остановиться. Началась погоня, скорость доходила до 190 км в час.

Отмечается, что погоня продолжалась до поселка Козин Обуховского района и обратно, на Днепропетровском шоссе похитителя задержали три автомобиля спецназначения.

Водитель авто и пассажир были задержаны.

Как сообщал УНН, в Киеве полицейские с погоней задержали пьяного водителя такси.