На Київщині під кригу провалились діти: одна дитина загинула, ще одну - шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Київській області на річці Рось на льоду провалилося 4 дітей, інформує УНН з посиланням на ДСНС.
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Зазначається, що поблизу річки проходив чоловік. Він побачив, як дівчата тонуть та кинувся на допомогу.
За два пірнання у крижану воду чоловік зміг врятувати двох дівчат. Третю дівчинку дістали рятувальники, але дитина померла в лікарні. Пошуки четвертої дитини тривають.
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"Рятувальники закликають, ні в якому разі не виходити на лід, на даний час у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в сою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували рятувальники.