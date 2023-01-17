На Киевщине под лед провалились дети: один ребенок погиб, еще одного - ищут

Детали

Отмечается, что вблизи реки проходил мужчина. Он увидел, как девушки тонут и бросился на помощь.

За два ныряния в ледяную воду мужчина смог спасти двух девушек. Третью девочку достали спасатели, но ребенок умер в больнице. Поиски четвертого ребенка продолжаются.

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"Спасатели призывают, ни в коем случае не выходить на лед, в настоящее время в связи с перепадами температуры лед значительно ослаб, что в сою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев", - отметили в ГСЧС.

Напомним

На Волыни на льду погиб ребенок, еще двоих спасли спасатели.