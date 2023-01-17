На Киевщине под лед провалились дети: один ребенок погиб, еще одного - ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Киевской области на реке Рось на льду провалилось 4 детей, информирует УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Отмечается, что вблизи реки проходил мужчина. Он увидел, как девушки тонут и бросился на помощь.
За два ныряния в ледяную воду мужчина смог спасти двух девушек. Третью девочку достали спасатели, но ребенок умер в больнице. Поиски четвертого ребенка продолжаются.
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"Спасатели призывают, ни в коем случае не выходить на лед, в настоящее время в связи с перепадами температуры лед значительно ослаб, что в сою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев", - отметили в ГСЧС.
Напомним
На Волыни на льду погиб ребенок, еще двоих спасли спасатели.