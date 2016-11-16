На Київщині під колесами вантажівки загинув пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ загинув пішохід. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління превентивної діяльності поліції Київської області.
Аварія трапилася вчора, 15 листопада, близько 3 години ночі, на 48 км автодороги Бориспіль-Дніпропетровськ у напрямку міста Черкаси. За кермом вантажівки “СКАНІЯ” перебував 58-річний чоловік.
Правоохоронці встановили, що пішохід раптово вибіг на проїжджу частину і водій не зумів уникнути зіткнення. Від отриманих травм пішохід загинув на місці ДТП.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.