В Киевской области под колесами грузовика погиб пешеход
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате ДТП на автодороге Борисполь-Днепропетровск погиб пешеход. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности полиции Киевской области.
Авария произошла вчера, 15 ноября, около 3 часов ночи, на 48 км автодороги Борисполь-Днепропетровск в направлении города Черкассы. За рулем грузовика "СКАНИЯ" находился 58-летний мужчина.
Правоохранители установили, что пешеход внезапно выбежал на проезжую часть и водитель не сумел избежать столкновения. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.