На Київщині нові графіки відключень: тепер є три категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Київській області відсьогодні діють нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії - складаються з трьох категорій. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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«Відсьогодні у Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що нові графіки складаються з трьох категорій:
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- Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.
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- Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.
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- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
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Доповнення
Київ знову на графіках відключення електроенергії, їх повертають з 14 години.
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.