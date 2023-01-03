На Київщині нові графіки відключень: тепер є три категорії

Цитата

«Відсьогодні у Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що нові графіки складаються з трьох категорій:



Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.



Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.



Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.



Доповнення

Київ знову на графіках відключення електроенергії, їх повертають з 14 години.

Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.