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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Киевской области новые графики отключений: теперь есть три категории

Киев • УНН

 • 634644 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Киевской области с сегодняшнего дня действуют новые графики стабилизационных отключений электроэнергии - состоят из трех категорий. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

В Киевской области новые графики отключений: теперь есть три категории

Цитата

«С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что новые графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.
  • Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.
  • Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Дополнение

Киев снова на графиках отключения электроэнергии, их возвращают с 14 часов.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.

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