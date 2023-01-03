В Киевской области новые графики отключений: теперь есть три категории

Цитата

«С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что новые графики состоят из трех категорий:



Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.



Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.



Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.



Дополнение

Киев снова на графиках отключения электроэнергии, их возвращают с 14 часов.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.