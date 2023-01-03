В Киевской области новые графики отключений: теперь есть три категории
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киевской области с сегодняшнего дня действуют новые графики стабилизационных отключений электроэнергии - состоят из трех категорий. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
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«С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что новые графики состоят из трех категорий:
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- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.
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- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.
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- Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
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Дополнение
Киев снова на графиках отключения электроэнергии, их возвращают с 14 часов.
Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.