На Київщині до відповідальності притягнули керівників будівельних гіпермаркетів через роботу під час карантину

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Київській області поліція притягнула до адмінвідповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які поновили діяльність всупереч вимогам карантину, введеного для запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.