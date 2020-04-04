На Київщині до відповідальності притягнули керівників будівельних гіпермаркетів через роботу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Київській області поліція притягнула до адмінвідповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які поновили діяльність всупереч вимогам карантину, введеного для запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча. Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП",- йдеться в повідомленні.
Проте в поліції повідомляється, що це не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.
" Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП",- зазначається в повідомленні.
Так, адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.
Також поліція нагадує, що відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від 34 тисячі до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, суд оштрафував киянку на 17 тис. грн за порушення правил карантину.