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В Киевской области к ответственности привлекли руководство строительных гипермаркетов за работу во время карантина

В Киевской области к ответственности привлекли руководство строительных гипермаркетов за работу во время карантина

Киев  •  УНН

 • 19711 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киевской области полиция привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

“Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП”, — говорится в сообщении.

Однако в полиции сообщается, что это не повлияло на их желание увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая своих покупателей опасности.

“Работники полиции Киевщины этот раз снова собрали доказательства продаже строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП”, — отмечается в сообщении.

Так, админматериалы будут направлены в суд для принятия решения.

Также полиция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Напомним, суд оштрафовал киевлянка на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

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