В Киевской области к ответственности привлекли руководство строительных гипермаркетов за работу во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киевской области полиция привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
“Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП”, — говорится в сообщении.
Однако в полиции сообщается, что это не повлияло на их желание увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая своих покупателей опасности.
“Работники полиции Киевщины этот раз снова собрали доказательства продаже строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП”, — отмечается в сообщении.
Так, админматериалы будут направлены в суд для принятия решения.
Также полиция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Напомним, суд оштрафовал киевлянка на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.