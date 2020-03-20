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Суд оштрафував киянку на 17 тис. грн за порушення правил карантину

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оштрафував жительку столиці на 17 тисяч гривень через порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами розгляду справи, особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень",- йдеться у повідомленні.

Так, судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

Нагадаємо, поліцейські в Україні склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом.

Українські Національні Новини

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