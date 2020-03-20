Суд оштрафовал киевлянку на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы на 17 тысяч гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Так, судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.
Напомним, полицейские в Украине составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина, введенного на фоне ситуации с коронавируса.