Порушення карантину: поліція наклала штраф вже 405 разів, відкрила шість проваджень

КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліцейські в Україні склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.