Порушення карантину: поліція наклала штраф вже 405 разів, відкрила шість проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліцейські в Україні склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.
"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.
Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.
Також порушення виявлені у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.
Окрім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях. По 7 – у Рівненській та Чернігівській. Ще по 4 протоколи - у Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях. У Тернопільській та Житомирській областях виявлено по 2 порушення. У Хмельницькій складено 1 протокол.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 6 фактах за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, ГРПП, слідчо-оперативних груп тощо.
Як вказано, сьогодні до несення служби залучено понад 14 000 поліцейських та 2100 військовослужбовців Національної гвардії України.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин для протидії коронавірусу.