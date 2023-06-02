На Київ обрушилася гроза: повідомляють про повалені дерева та відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Києві гроза. Комунальні служби та енергетики інформують, що профільні аварійні бригади переведені в підвищену готовність, пише УНН.
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У столиці на тлі негоди повідомляють про повалені дерева, обламані гілки та відключення світла.
"У столиці гроза, пориви вітру і прогнозують зливу", - вказали у КМДА.
У КМДА повідомили, що гідрослужби «Київавтодору» розпочали чергування. Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». Напередодні у занижених місцях додатково очистили зливостоки.
У свою чергу «Київавтодор» закликає водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.
Енергокомпанія ДТЕК, що надає послугу з енергопостачання у столиці, інформує, що бригади переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.
"За інформацією синоптиків, сьогодні ввечері у Києві очікується грозовий фронт. Нагадаємо: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Якщо у вас немає світла, будь ласка, повідомте нам про це", - вказали у компанії.