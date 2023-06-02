На Киев обрушилась гроза: сообщают о поваленных деревьях и отключении света
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Киеве гроза. Коммунальные службы и энергетики информируют, что профильные аварийные бригады переведены в повышенную готовность, пишет УНН.
Детали
В столице на фоне непогоды сообщают о поваленных деревьях, обломанных ветках и отключении света.
"В столице гроза, порывы ветра и прогнозируют ливень", - указали в КГГА.
В КГГА сообщили, что гидрослужбы «Киевавтодора» начали дежурство. Места возможных подтоплений мониторят гидрослужбы «Киевавтодора». Накануне в заниженных местах дополнительно очистили ливнестоки.
В свою очередь «Киевавтодор» призывает водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим.
Энергокомпания ДТЭК, предоставляющая услугу по энергоснабжению в столице, информирует, что бригады переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов.
"По информации синоптиков, сегодня вечером в Киеве ожидается грозовой фронт. Напомним: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Если у вас нет света, пожалуйста, сообщите нам об этом", - указали в компании.