На китайській АЕС Haiyang стартувало будівництво четвертого блоку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На китайській АЕС Haiyang стартувало будівництво четвертого блоку. Про це пише УНН з посиланням на WNN.
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На атомній електростанції у Піднебесній залили перший бетон, і це офіційний старт зведення четвертого енергоблоку з реактором CAP1000 – китайської версії американської AP1000.
Будівництво двох нових реакторів на АЕС було схвалено Державною радою Китаю у квітні минулого року.
У Шанхайському науково-дослідному та проектному інституті ядерної інженерії зазначили, що запланований період будівництва для 3 і 4 блоків АЕС становить 56 місяців, тому два блоки "планують повністю запустити в експлуатацію в 2027 році".
На станції вже експлуатуються два блоки AP1000 від Westinghouse, які почали роботу в 2018-му та 2019 роках. Будівництво третього блоку з реактором CAP1000 стартувало у 2022-му.
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