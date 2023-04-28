На китайской АЭС Haiyang стартовало строительство четвертого блока

Детали

На атомной электростанции в Поднебесной залили первый бетон, и это официальный старт возведения четвертого энергоблока с реактором CAP1000 – китайской версии американской AP1000.

Строительство двух новых реакторов на АЭС было одобрено Государственным советом Китая в апреле прошлого года.

В Шанхайском научно-исследовательском и проектном институте ядерной инженерии отметили, что запланированный период строительства для 3 и 4 блоков АЭС составляет 56 месяцев, поэтому два блока "планируют полностью запустить в эксплуатацию в 2027 году".

На станции уже эксплуатируются два блока AP1000 от Westinghouse, которые начали работу в 2018-м и 2019 годах. Строительство третьего блока с реактором CAP1000 стартовало в 2022-м.

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