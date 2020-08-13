На Кіровоградщині зіткнулись два автобуси: двоє загиблих, 10 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Внаслідок ДТП двох автобусів у Кіровоградській області загинуло дві особи, ще 10 - постраждали. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району, внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ – Одеса та Кошиці (Словацька республіка) – Одеса)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ДТП загинуло 2 особи та постраждало 10 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано.
"Для деблокування постраждалих від ДСНС залучалося 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, на Закарпатті водій вантажівки збив трьох неповнолітніх дівчат-велосипедисток та зник з місця події.