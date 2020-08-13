На Кировоградщине столкнулись два автобуса: двое погибших, 10 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 - пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
“13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев — Одесса и Кошице (Словацкая республика) — Одесса)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП погибли 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
“Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Буковине в столкновении иномарок погибли два человека
Напомним, на Закарпатье водитель грузовика сбил трех несовершеннолетних девушек-велосипедисток и скрылся с места происшествия.