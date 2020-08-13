На Буковині у зіткненні іномарок загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У селищі Красноїльськ внаслідок зіткнення двох легковиків загинули один з водіїв та його пасажир. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
"На дорозі місцевого значення зіткнулися іномарки Volkswagen Jetta й Audi A6 на іноземній реєстрації. Від отриманих під час автопригоди травм на місці події загинув 36-річний водій легковика Volkswagen. Тілесні ушкодження отримав і його 26-річний пасажир – він помер в лікарні під час надання медичної допомоги", – йдеться в повідомленні
Зазначається, що ДТП сталося 12 серпня близько 22:00. Лікарі оглянули 20-річного водія Audi та перевіряють його на стан сп’яніння. Поліція опитує свідків і очевидців аварії для з’ясування причин та обставин ДТП.
"Вирішується питання про внесення відомостей про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – додали в поліції.
Нагадаємо, у Любашівському районі Одещини встановлюють обставини смертельної ДТП, в якій загинуло дві людини.