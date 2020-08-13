На Буковине в столкновении иномарок погибли два человека

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74904 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100386 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124421 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106014 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125965 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100902 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101784 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101886 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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На Буковине в столкновении иномарок погибли два человека

На Буковине в столкновении иномарок погибли два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В поселке Красноильск в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли один из водителей и его пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“На дороге местного значения столкнулись иномарки Volkswagen Jetta и Audi A6 на иностранной регистрации. От полученных при ДТП травм на месте происшествия погиб 36-летний водитель легковушки Volkswagen. Телесные повреждения получил и его 26-летний пассажир — он умер в больнице во время оказания медицинской помощи”, — говорится в сообщении

Отмечается, что ДТП произошло 12 августа около 22:00. Врачи осмотрели 20-летнего водителя Audi и проверяют его на состояние опьянения. Полиция опрашивает свидетелей и очевидцев аварии для выяснения причин и обстоятельств ДТП.

“Решается вопрос о внесении сведений об автопроисшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.

Напомним, в Любашевском районе Одесской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибло два человека.

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