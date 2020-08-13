На Буковине в столкновении иномарок погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В поселке Красноильск в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли один из водителей и его пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“На дороге местного значения столкнулись иномарки Volkswagen Jetta и Audi A6 на иностранной регистрации. От полученных при ДТП травм на месте происшествия погиб 36-летний водитель легковушки Volkswagen. Телесные повреждения получил и его 26-летний пассажир — он умер в больнице во время оказания медицинской помощи”, — говорится в сообщении
Отмечается, что ДТП произошло 12 августа около 22:00. Врачи осмотрели 20-летнего водителя Audi и проверяют его на состояние опьянения. Полиция опрашивает свидетелей и очевидцев аварии для выяснения причин и обстоятельств ДТП.
“Решается вопрос о внесении сведений об автопроисшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.
Напомним, в Любашевском районе Одесской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибло два человека.