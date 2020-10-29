На Кіровоградщині внаслідок обвалення будівлі людина опинилася під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Кіровоградщині внаслідок обвалення плит та перекриття будівлі під час ремонту під завалами опинився чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"29 жовтня в смт Добровеличківка під час проведення будівельно-ремонтних робіт у приміщенні майстерні на території школи-інтернату обвалилось декілька плит перекриття та частина зовнішньої стіни. Під завалом опинився один з робітників 1983 р.н. Постраждалий перебував у свідомості, але потребував допомоги", - сказано у повідомленні.
Рятувальники дістали чоловіка та транспортували до карети швидкої допомоги. Наразі чоловіка госпіталізовано до центральної районної лікарні, де йому надається кваліфікована медична допомога.
Нагадаємо, у Миколаєві стався обвал піщаного схилу, внаслідок якого загинула дитина, орієнтовно 10 років.