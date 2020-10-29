На Кіровоградщині внаслідок обвалення будівлі людина опинилася під завалами

"29 жовтня в смт Добровеличківка під час проведення будівельно-ремонтних робіт у приміщенні майстерні на території школи-інтернату обвалилось декілька плит перекриття та частина зовнішньої стіни. Під завалом опинився один з робітників 1983 р.н. Постраждалий перебував у свідомості, але потребував допомоги", - сказано у повідомленні.

Рятувальники дістали чоловіка та транспортували до карети швидкої допомоги. Наразі чоловіка госпіталізовано до центральної районної лікарні, де йому надається кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, у Миколаєві стався обвал піщаного схилу, внаслідок якого загинула дитина, орієнтовно 10 років.