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У Миколаєві внаслідок обвалу ґрунту загинула дитина

У Миколаєві внаслідок обвалу ґрунту загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Миколаєві стався обвал піщаного схилу внаслідок якого загинула дитина, орієнтовно 10 років. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Миколаївській області, передає УНН.

“28 жовтня об 11:05 на лінію „101“ надійшло повідомлення про нещасний випадок на відкритій території в мікрорайоні Тернівка Центрального району м. Миколаєва. У повідомленні йшлось про те, що під час того, як двоє дітлахів перебували на піщаному схилі висотою орієнтовно в 3 метри, одного з них присипало шаром ґрунту”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що до їхнього приїзду місцевий мешканець витяг хлопчика (орієнтовно 10-ти років) з-під завалу, рятувальники по приїзду безперебійно надавали йому першу долікарську допомогу. Попри реанімаційні заходи повернути до життя дитину не вдалось. Працівники швидкої медичної допомоги на місці констатували її смерть.

Співробітники правоохоронних органів наразі встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, вночі на Сумщині сталася смертельна ДТП: загинуло четверо людей.

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