В Николаеве в результате обвала грунта погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Николаеве произошел обвал песчаного склона в результате которого погиб ребенок, ориентировочно 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
“28 октября в 11:05 на линию „101“ поступило сообщение о несчастном случае на открытой территории в микрорайоне Терновка Центрального района г. Николаева. В сообщении говорилось о том, что во время того, как двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы”, — говорится в сообщении.
Спасатели сообщают, что к их приезду местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из-под завала, спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.
Сотрудники правоохранительных органов пока устанавливают обстоятельства трагедии.
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