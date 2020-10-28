В Николаеве в результате обвала грунта погиб ребенок

“28 октября в 11:05 на линию „101“ поступило сообщение о несчастном случае на открытой территории в микрорайоне Терновка Центрального района г. Николаева. В сообщении говорилось о том, что во время того, как двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы”, — говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что к их приезду местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из-под завала, спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.

Сотрудники правоохранительных органов пока устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, ночью в Сумской произошла смертельная ДТП: погибли четыре человека.