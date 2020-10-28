На Сумщині вночі сталася смертельна ДТП: загинуло четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У ніч на 28 жовтня між селами Собичеве та Макове Шосткинського району, що на Сумщині, сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинуло 4 особи. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
Так, аварія сталася близько 3:15.
За даними правоохоронців, 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником. У результаті чого водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської ЦРЛ.
Наразі поліцейські проводять огляд місця події, встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.
Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) зі смертельними наслідками.