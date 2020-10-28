В Сумской области ночью произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В ночь на 28 октября между селами Собичево и Маковое Шосткинского района в Сумской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.
Так, авария произошла около 3:15.
По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.
Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.
Как сообщал УНН, в Украине увеличилась количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом.