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В Сумской области ночью произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека

В Сумской области ночью произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 47863 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В ночь на 28 октября между селами Собичево и Маковое Шосткинского района в Сумской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.

Так, авария произошла около 3:15.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.

Как сообщал УНН, в Украине увеличилась количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом.

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