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В Україні побільшало ДТП зі смертельними наслідками: Кабмін вживає заходів

В Україні побільшало ДТП зі смертельними наслідками: Кабмін вживає заходів

Київ • УНН

 • 15265 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) зі смертельними наслідками. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані на сайті Патрульної поліції України, передає УНН.

Так, за 9 місяців поточного року в Україні в цілому сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.

Зокрема, кількість ДТП з постраждалими зросла на 3,7% - до 19,1 тис.

Кількість ДТП зі смертельним результатом збільшилася на 4,9% - до 2,4 тис.

Зросла також кількість ДТП з травмованими - на 0,9%, до 23,6 тис.

Найбільше зросла кількість ДТП зі смертельним результатом в Дніпропетровській (на 71%), Луганській (на 70%) і Закарпатській (на 39,7%) областях.

Водночас, зменшилася кількість ДТП зі смертельним результатом в Тернопільській (на 38%), Одеській (на 26%) та Івано-Франківській (25,7%) областях.

Реагуючи на ситуацію, що виникла, держава вживає оперативних заходів. Днями Кабмін затвердив підготовлену Міністерством інфраструктури Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху на період до 2024 року. Вона передбачає зниження смертності на дорогах - на 30% до 2024 року і на 50% до 2030-го.

"Це, своєю чергою, дозволить уберегти понад 1000 людських життів щорічно", - коментує міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, програми з безпеки дорожнього руху раніше не виконувалися, зараз же - в запуску на всі 100%.

"Коли я став міністром, рівень виконання програми з безпеки дорожнього руху досягав лише 38%. Наразі за програмою 2020 року Укрінфрапроект оголосив закупівлі на всі 100%. І ми працюємо в подальшому над тим, щоб дати якісно нове бачення, якою має бути ефективна програма безпеки", - розповів Криклій.

Стратегія безпеки руху складається з:

  • цифровізації і впровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
  • розвитку сучасної інфраструктури безпеки;
  • створення правил на ринку перевезень, що виключають нехтування безпекою з боку перевізників;
  • створення системи ефективної і швидкої допомоги потерпілим у ДТП;
  • довготривалої масштабної кампанії, покликаної істотно змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

До того ж, за словами Криклія, інфраструктура безпеки передбачена програмою Президента "Велике будівництво".

"Це 26 кільцевих розв'язок у місцях найбільшої концентрації ДТП, 76 демпферних систем і близько 1000 безпечних і сучасних пішохідних переходів. Нова стратегія передбачає перехід до якісно нового плануванні при відновленні доріг. Це доступність транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, будівництво відокремлених велосипедних доріжок, заборона рекламних конструкцій на узбіччях доріг, створення зручних місць відпочинку водіїв з урахуванням європейських вимог і т.д.", - розповів міністр.

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