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В Кировоградской области в результате обрушения здания человек оказался под завалами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В Кировоградской области в результате обрушения плит и перекрытия здания во время ремонта под завалами оказался человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"29 октября в пгт Добровеличковка во время проведения строительно-ремонтных работ в помещении мастерской на территории школы-интерната обрушилось несколько плит перекрытия и часть внешней стены. Под завалом оказался один из рабочих 1983 г.р. Пострадавший находился в сознании, но нуждался в помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели достали мужчину и транспортировали к карете скорой помощи. Сейчас мужчина госпитализирован в центральную районную больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, в Николаеве произошел обвал песчаного склона, в результате которого погиб ребенок, ориентировочно 10 лет.

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