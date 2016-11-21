На Кіровоградщині розшукали водія, який смертельно травмував пішохода
Київ • УНН
КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 21 листопада. УНН. Поліцейські роти ДПС, під час несення служби, на автодорозі “Кропивницький-Платонове”, поблизу обласного центру у транспортному потоці помітили вантажний автомобіль “Рено Магнум”, який підходив під орієнтування про розшук автомобіля, причетного до скоєння смертельної ДТП, повідомили УНН-Центр у Відділі безпеки дорожнього руху Кіровоградщини.
Після зупинки поліцейські звернули увагу на механічні пошкодження вантажівки, які характерні для ДТП. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Кіровоградського відділення поліції.
Автомобіль та водія, мешканця однієї із сусідніх областей, затримано. Інформацію про затримання та розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі тривають слідчі дії.