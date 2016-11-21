На Кировоградщине разыскали водителя, который смертельно травмировал пешехода
Киев • УНН
КИЕВ-КРОПИВНИЦКИЙ. 21 ноября. УНН. Полицейские роты ГПС, во время несения службы, на автодороге "Кропивницкий-Платоново", вблизи областного центра в транспортном потоке заметили грузовой автомобиль "Рено Магнум", который подходил под ориентировку о розыске автомобиля, причастного к совершению смертельного ДТП, сообщили УНН- центр в отделе безопасности дорожного движения Кировоградщины.
После остановки полицейские обратили внимание на механические повреждения грузовика, характерные для ДТП. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Кировоградского отделения полиции.
Автомобиль и водителя, жителя одной из соседних областей, задержали. Информацию о задержании и расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас продолжаются следственные действия.