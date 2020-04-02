На Кіровоградщині для соцпрацівників закуплять додаткові 10 тис. експрес-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Близько 10 тисяч експрес-тестів додатково закуплять на Кіровоградщині для працівників соціальної сфери. Про це під час брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує УНН.
"Ми спрямуємо їх для дослідження тих осіб, які працюють в соціальній сфері, які є у постійному контакті з жителями області – надають соцпослуги, забезпечують реалізацію медикаментів або продуктів", - сказав Андрій Балонь.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Кіровоградщині визначили місця для обсервації людей, які повернулись з-за кордону.