На Кіровоградщині визначили місця для обсервації людей, які повернулись з-за кордону
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Кіровоградщині для обсервації людей, які повернулися з-закордону, передбачили два місця – готель "Турист" у Кропивницькому та КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня". Про це УНН поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА.
"Вони розраховані на понад 350 осіб", – зазначили в прес-службі.
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Всім жителям області, які надалі повертатимуться з-за кордону в період карантину, проведуть ПЛР-тестування на COVID-19.
Нагадаємо, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили шість захворювань на коронавірус. П’ять випадків зафіксували в Кропивницькому, один – у Долинському районі.