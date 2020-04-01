В Кировоградской области определили места для обсервации людей, которые вернулись из-за границы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области для обсервации людей, которые вернулись из-за границы, предусмотрели два места - гостиница "Турист" в Кропивницком и КП "Знаменская областная бальнеологическая больница". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
"Они рассчитаны на более чем 350 человек", - отметили в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кировоградской области ввели в действие дополнительные ограничительные меры во время карантина
Всем жителям области, которые в дальнейшем будут возвращаться из-за границы в период карантина, проведут ПЦР-тестирование на COVID-19.
Напомним, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили шесть заболеваний коронавирусом. Пять случаев зафиксировали в Кропивницком, один - в Долинском районе.