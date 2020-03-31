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На Кіровоградщині ввели в дію додаткові обмежувальні заходи під час карантину

Київ • УНН

 • 17272 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Кіровоградщині ввели додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Відповідне розпорядження голова ОДА Андрій Балонь підписав 30 березня, передає УНН з посиланням на ОДА.

Зокрема в документі йдеться про встановлення контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах з міста Кропивницький, а також Долинського та Олександрівського районів.

На карантинних блок-постах буде проводитись температурний скринінг. У разі необхідності залучатимуться епідбригади, які обстежуватимуть громадян із ознаками коронавірусу.

Окрім цього, голова ОДА доручив керівникам робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в містах обласного значення, районах і ОТГ проконтролювати підприємців, які займаються реалізацією продуктів і товарів першої необхідності.

У магазинах слід регулярно проводити дезінфекцію приміщень, а продукти харчування мають реалізовуватись у фасованому та ізольованому вигляді. Окрім цього, на входах, виходах і в місцях розрахунку необхідно нанести маркування місць перебування відвідувачів задля забезпечення дотримання ними безпечних відстаней, які відповідають санітарним вимогам.

Також у документі зазначено про встановлення інформаційних табличок щодо заборони відпочинку на дитячих і спортивних майданчиках.

Нагадаємо, на Кіровоградщині склали 51 адмінпротокол через порушення карантину.

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