На Кіровоградщині склали 51 адмінпротокол через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці склали 51 адміністративний протокол за порушення умов карантину. Про це УНН поінформували в пресслужбі ОДА.
Із них 50 стосуються фактів порушення правил карантину підприємцями, а один – порушення правил самоізоляції жителем Знам’янського району, який повернувся з-за кордону.
Правоохоронці продовжують роботу щодо встановлення осіб, які перебувають на самоізоляції, і стосовно суб’єктів господарювання, які попри заборону та рішення уряду здійснюють господарську діяльність.
Нагадаємо, на Кіровоградщині майже 250 осіб пройшли експрес-тести на коронавірус.