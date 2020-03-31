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На Кіровоградщині склали 51 адмінпротокол через порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці склали 51 адміністративний протокол за порушення умов карантину. Про це УНН поінформували в пресслужбі ОДА.

Із них 50 стосуються фактів порушення правил карантину підприємцями, а один – порушення правил самоізоляції жителем Знам’янського району, який повернувся з-за кордону.

Правоохоронці продовжують роботу щодо встановлення осіб, які перебувають на самоізоляції, і стосовно суб’єктів господарювання, які попри заборону та рішення уряду здійснюють господарську діяльність.

Нагадаємо, на Кіровоградщині майже 250 осіб пройшли експрес-тести на коронавірус.

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