В Кировоградской области составили 51 админпротокол за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области правоохранители составили 51 административный протокол за нарушение условий карантина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.
Из них 50 касаются фактов нарушения правил карантина предпринимателями, а один - нарушение правил самоизоляции жителем Знаменского района, который вернулся из-за границы.
Правоохранители продолжают работу по установлению лиц, находящихся на самоизоляции, и в отношении субъектов хозяйствования, которые несмотря на запрет и решение правительства осуществляют хозяйственную деятельность.
Напомним, в Кировоградской области почти 250 человек прошли экспресс-тесты на коронавирус.