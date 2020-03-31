В Кировоградской области почти 250 человек прошли экспресс-тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области 248 граждан обследовали с помощью экспресс-тестов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.
Из них 80 - больные, которые сейчас находятся на госпитализации с пневмонией, а 168 - самоизолированные, которые недавно вернулись из-за границы.
168 человек, которые вернулись из-за границы и прошли экспресс-тесты, являются здоровыми. Мобильные группы продолжают обследовать самоизолированных и работают в каждом районе. Пока во всех случаях экспресс-тесты показали отрицательный результат.
Также началось обследование на коронавирус пациентов с пневмонией, которые сейчас находятся на госпитализации в медучреждениях области. Больных COVID-19 среди них не обнаружили.
В области зарегистрировали четыре случая заболевания коронавирусом. Из них трое мужчин с Кропивницкого, один - из Долинского района. Состояние всех больных сейчас стабильно, и они находятся в состоянии средней тяжести.
При проведении эпидемиологического расследования специалисты установили круг лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас 70% из них уже прошли экспресс-тестирование на COVID-19.
У одной женщины с Долинского района экспресс-тест показал положительный результат. Сейчас специалисты проводят ПЦР-исследования в вирусологической лаборатории для подтверждения диагноза. Между тем женщина находится на самоизоляции.
Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.