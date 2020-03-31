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На Кіровоградщині майже 250 осіб пройшли експрес-тести на коронавірус

На Кіровоградщині майже 250 осіб пройшли експрес-тести на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Кіровоградській області 248 громадян обстежили за допомогою експрес-тестів. Про це УНН поінформували в пресслужбі ОДА.

Із них 80 – хворі, які наразі перебувають на госпіталізації із пневмонією, а 168 – самоізольовані, які нещодавно повернулись з-за кордону.

168 осіб, які повернулись з-за кордону й пройшли експрес-тести, є здоровими. Мобільні групи продовжують обстежувати самоізольованих і працюють у кожному районі. Поки що у всіх випадках експрес-тести показали негативний результат.

Також розпочалось обстеження на коронавірус пацієнтів із пневмонією, які наразі перебувають на госпіталізації в медзакладах області. Хворих на COVID-19 серед них не виявили.

В області зареєстрували чотири випадки захворювання на коронавірус. Із них троє чоловіків із Кропивницького, один – із Долинського району. Усі хворі зараз є стабільними й перебувають в стані середньої важкості.

Під час проведення епідеміологічного розслідування фахівці встановили коло осіб, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію. Наразі 70% із них уже пройшли експрес-тестування на COVID-19.

У однієї жінки з Долинського району експрес-тест показав позитивний результат. Зараз фахівці проводять ПЛР-дослідження у вірусологічній лабораторії для підтвердження діагнозу. Тим часом жінка перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.

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