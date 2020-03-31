В Кировоградской области ввели в действие дополнительные ограничительные меры во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области ввели дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее распоряжение председатель ОГА Андрей Балонь подписал 30 марта, передает УНН со ссылкой на ОГА.
В частности, в документе говорится об установлении контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах из города Кропивницкий, а также Долинского и Александровского районов.
На карантинных блок-постах будет проводиться температурный скрининг. В случае необходимости будут привлекаться эпидбригады, которые будут обследовать граждан с признаками коронавируса.
Кроме этого, председатель ОГА поручил руководителям работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городах областного значения, районах и ОТГ проконтролировать предпринимателей, занимающихся реализацией продуктов и товаров первой необходимости.
В магазинах следует регулярно проводить дезинфекцию помещений, а продукты питания должны реализовываться в фасованном и изолированном виде. Кроме этого, на входах, выходах и в местах расчета необходимо нанести маркировку мест пребывания посетителей для обеспечения соблюдения ими безопасных расстояний, которые соответствуют санитарным требованиям.
Также в документе указано об установлении информационных табличек о запрете отдыха на детских и спортивных площадках.
Напомним, в Кировоградской области составили 51 админпротокол за нарушение карантина.