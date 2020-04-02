В Кировоградской области для соцработников закупят дополнительные 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Около 10 тысяч экспресс-тестов дополнительно закупят в Кировоградской области для работников социальной сферы. Об этом во время брифинга сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, сообщает УНН.
"Мы направим их для исследования тех людей, которые работают в социальной сфере, которые есть в постоянном контакте с жителями области - предоставляют соцуслуги, обеспечивают реализацию медикаментов или продуктов", - сказал Андрей Балонь.
Как сообщалось ранее в УНН, в Кировоградской области определили места для обсервации людей, которые вернулись из-за границы.