На Хмельниччині вночі збили два "шахеди"
Київ • УНН
Вночі, під час повітряної тривоги, було знищено два ворожих безпілотники типу "Shahed". Повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило.
У Хмельницькій області вночі було знищено два ворожих безпілотники типу "Shahed", повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", було збито 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило
Над Україною вночі збили 24 з 26 "шахедів"13.09.24, 09:49 • 25894 перегляди