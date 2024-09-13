В Хмельницкой области ночью сбили два "шахеда"
Киев • УНН
Ночью, во время воздушной тревоги, были уничтожены два вражеских беспилотника типа «Shahed». Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.
В Хмельницкой области ночью было уничтожено два вражеских беспилотника типа "Shahed", сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", было сбито 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Сейчас обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало
Над Україною вночі збили 24 з 26 "шахедів"13 сентября 2024, 06:49 • 22080 просмотров