На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Київ • УНН
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Це сталося після попередження ЗСУ про запуск російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.
Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - ідеться в дописі.
Увечері 6 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск військами РФ ударних безпілотників з північного та південного напрямків. У багатьох областях, у тому числі на Хмельниччині, оголошено повітряну тривогу.
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