На Хмельнитчине во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.

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"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Вечером 6 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске войсками РФ ударных беспилотников с северного и южного направлений. Во многих областях, в том числе в Хмельницкой области, объявлена воздушная тревога.

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