На Хмельнитчине во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Это произошло после предупреждения ВСУ о запуске российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.
Детали
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Вечером 6 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске войсками РФ ударных беспилотников с северного и южного направлений. Во многих областях, в том числе в Хмельницкой области, объявлена воздушная тревога.
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