На Днепропетровщине ночью сбили ракету и 5 дронов, из-за атаки рф в Никополе двое пострадавших
Киев • УНН
В Днепропетровской области сбиты крылатая ракета и 5 беспилотников. Враг атаковал несколько районов, повреждены дома и инфраструктура, есть двое пострадавших в Никополе.
В Днепропетровской области ночью сбиты вражеские крылатая ракета и 5 беспилотников. Враг атаковал несколько районов, повреждены дома и инфраструктура, есть двое пострадавших в Никополе, сообщил в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Этой ночью у наших защитников неба было немало работы. В области они уничтожили 1 крылатую ракету. Сбили также 5 беспилотников, среди которых и разведывательный
Детали
По словам Лысака, с вечера и до поздней ночи россияне атаковали несколько районов Днепропетровщины:
- По Никопольскому били беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО «Град». В райцентре есть пострадавшие. Это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Изуродованы 11 домов местных, гараж, 2 авто и лодка. Зацепило линии электропередач и газопроводы. Последствия вражеской агрессии выясняют в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
- На Криворожье враг направил дрон-камикадзе. Из-за этого в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. К счастью, обошлось без жертв.
- Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожена хозяйственная постройка и разрушено до десяти частных домов.
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