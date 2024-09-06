На Дніпропетровщині вночі збили ракету та 5 дронів, через атаку рф у Нікополі двоє постраждалих
Київ • УНН
У Дніпропетровській області збито крилату ракету та 5 безпілотників. Ворог атакував кілька районів, пошкоджено будинки та інфраструктуру, є двоє постраждалих у Нікополі.
У Дніпропетровській області вночі збито ворожі крилату ракету та 5 безпілотників. Ворог атакував кілька районів, пошкоджено будинки та інфраструктуру, є двоє постраждалих у Нікополі, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Цієї ночі у наших оборонців неба було чимало роботи. В області вони знищили 1 крилату ракету. Збили також 5 безпілотників, серед яких й розвідувальний
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Зі слів Лисака, з вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини:
- По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи. Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
- На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.
- Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд