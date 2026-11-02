На Хмельниччині матір і доньку взяли під варту за продаж дитячої порнографії
Київ • УНН
Матір і 19-річну доньку підозрюють у зйомці та продажу дитячої порнографії за участю двох дітей. Із сім’ї вилучили вісьмох дітей.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річній жінці та її 19-річній доньці у виготовленні та збуті дитячої порнографії за участю двох молодших дітей підозрюваної віком 13 і 16 років, про це повідомляє Офіс генералного прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, із грудня 2025 року до вересня 2026 року мати, використовуючи залежність дітей від неї, схиляла їх до участі у зйомках.
Старша донька здійснювала фото- та відеозйомку, створила й адмініструвала два закриті Telegram-канали, де розмістили понад тисячу файлів порнографічного характеру. Доступ до матеріалів продавали, а отримані кошти витрачали на власні потреби.
Із сім’ї вилучено вісьмох дітей, яких помістили до медичного закладу.
Обом жінкам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301-1 КК України.
Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітей31.10.26, 04:43 • 27852 перегляди