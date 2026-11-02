В Хмельницкой области мать и дочь взяли под стражу за продажу детской порнографии

Под процессуальным руководством прокуроров ювенальной прокуратуры Хмельницкой областной прокуратуры 39-летней женщине и её 19-летней дочери сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте детской порнографии с участием двух младших детей подозреваемой в возрасте 13 и 16 лет. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года мать, используя зависимость детей от неё, склоняла их к участию в съёмках.

Старшая дочь осуществляла фото- и видеосъёмку, создала и администрировала два закрытых Telegram-канала, где разместили более тысячи файлов порнографического характера. Доступ к материалам продавали, а полученные средства тратили на собственные нужды.

Из семьи изъяли восьмерых детей, которых поместили в медицинское учреждение.

Обеим женщинам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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