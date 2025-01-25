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На Хмельниччині через атаку рф пошкоджено будинок та цех підприємства

На Хмельниччині через атаку рф пошкоджено будинок та цех підприємства

Київ • УНН

 • 32677 перегляди

Сили ППО знищили 4 ворожих безпілотники під час нічної повітряної тривоги у Хмельницькій області. Пошкоджено цех підприємства та вікна житлового будинку, постраждалих немає.

У Хмельницькій області внаслідок атаки рф пошкоджено цех підприємства та вікна житлового будинку, постраждалих немає, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку. На щастя, потерпілих немає", - написав Тюрін.

Над Україною збили обидві запущені рф ракети та 46 з 61 дрона25.01.25, 09:51 • 35295 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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