В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены дом и цех предприятия

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 107891 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 108674 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 113898 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 134823 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 113926 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 112443 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 110859 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143031 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146155 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143673 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены дом и цех предприятия

В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены дом и цех предприятия

Киев  •  УНН

 • 10918 просмотра

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Силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника во время ночной воздушной тревоги в Хмельницкой области. Поврежден цех предприятия и окна жилого дома, пострадавших нет.

В Хмельницкой области в результате атаки рф поврежден цех предприятия и окна жилого дома, пострадавших нет, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА. В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет", - написал Тюрин.

Над Украиной сбили обе запущенные рф ракеты и 46 из 61 дрона25.01.25, 09:51 • 13133 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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