В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены дом и цех предприятия
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника во время ночной воздушной тревоги в Хмельницкой области. Поврежден цех предприятия и окна жилого дома, пострадавших нет.
В Хмельницкой области в результате атаки рф поврежден цех предприятия и окна жилого дома, пострадавших нет, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА. В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет", - написал Тюрин.
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