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На Хмельниччині засудили громадянина білорусі за поширення російської пропаганди

На Хмельниччині засудили громадянина білорусі за поширення російської пропаганди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Хмельницькій області білоруського громадянина, який проживає в Україні, засудили до 5 років позбавлення волі за поширення пропаганди, що виправдовувала збройну агресію росії проти України, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН

Деталі

Відомо, що 68-річний громадянин білорусі проживає в Україні понад 10 років. З перших днів повномасштабного вторгнення росії чоловік відкрито підтримував дії кремля та поширював пропагандистські наративи.

На своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі чоловік публікував дописи, в яких стверджував, що російська армія переможе в Україні. Він також прославляв російських окупантів, які, на його думку, воюють, щоб "врятувати людей".

Крім того, у публікаціях громадянин білорусі дискредитував українських захисників та критикував військово-політичне керівництво України.

Проведені експертизи засвідчили, що ці матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії рф проти України.

Експерти встановили, що ці матеріали містять заклики до насильства проти України, а також до виправдання вторгнення рф.

Суд визнав винним громадянина білорусі у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті, пропаганді війни, виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку.

У суді громадянин білорусі повністю визнав вину.

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